Песков не стал комментировать судебный процесс в Гааге по Крымскому мосту

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В Кремле не стали комментировать судебный процесс в Арбитражном суде Гааги против РФ о якобы незаконном строительстве Крымского моста, сообщает Life.ru.

"Наша позиция по всей инфраструктуре России абсолютно понятна, и эта позиция для нас является абсолютно превалирующей", – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о данном процессе.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин отмечал, что подобные обвинения Украины в адрес России полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву. По его словам, они являются очередным примером систематического злоупотребления международной системой правосудия в политических целях.

Кузьмин также призывал суд в Гааге не поддаваться на попытки Украины получить вывод о спорной ситуации между ней и РФ.