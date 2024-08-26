РИА Новости: установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Фото: 123RF/hennessfotographer

Суд признал потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту Минобороны России, две компании – ООО "Профит Рейл" и ООО "Урал Логистика" – и пятерых граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что потерпевшая сторона предъявила требования к 12 обвиняемым в теракте о взыскании имущественного вреда и имущественной компенсации морального вреда. Суммы исковых требований не уточняются.

Грузовик подорвался на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. В результате происшествия погибли четыре человека.

Еще один теракт на мосту случился 17 июля 2023 года. ЧП произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Жертвами атаки стала семья Белгородской области, мужчина и женщина погибли, их несовершеннолетняя дочь получила травмы. Семья перемещалась на легковом автомобиле.

