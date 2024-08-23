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23 августа, 05:49

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РИА Новости: квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали в Ульяновске

Суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Фото: 123RF/hennessfotographer

Суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Квартира обвиняемого площадью 63 квадратных метра находится в Ульяновске. Ее кадастровая стоимость оценивается в 1,8 миллиона рублей.

Грузовик подорвался на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. В результате происшествия погибли четыре человека.

ФСБ задержала восемь человек, причастных к теракту. По данным ведомства, его организатором является ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

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