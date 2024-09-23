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Обвинения Украины в адрес России по Крымскому мосту полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву, сообщил глава делегации РФ, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, выступая на слушаниях в международном арбитраже по спору, касающемуся прав Киева в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

По его словам, эти обвинения несерьезны и представляют собой не более чем еще один пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в чисто политических целях.

Кузьмин добавил, что атаки Киева, целью которых является Крымский мост, и другие военные действия могут нанести существенный ущерб морской среде.

"Обвиняя Россию в несоблюдении своих экологических обязательств по Конвенции ООН по морскому праву, Украина сама печально известна своим пренебрежительным отношением к экологии", – заявил Кузьмин.

В январе Международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий Украины к России по иску о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма.

До этого комитет Госдумы по международным делам направил в нижнюю палату парламента проект постановления об обращении ГД к ООН в связи с атаками украинской армии против мирного населения России. Депутаты выразили возмущение в связи с варварскими методами, к которым прибегает Киев, чтобы запугать жителей приграничных с РФ территорий.

