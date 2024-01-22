В ГД внесли проект постановления об обращении к ООН из-за атак ВСУ на россиян

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Комитет Думы по международным делам направил в нижнюю палату парламента проект постановления об обращении ГД к ООН в связи с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения России. Об этом сообщается в думской электронной базе данных.

"Депутаты ГД призывают ООН, международные парламентские организации и парламенты стран мира осудить кровавые злодеяния киевских властей, дать правовую оценку продолжающимся нарушениям норм международного гуманитарного права и массовым военным преступлениям", – говорится в тексте документа.

Кроме того, в проекте уточняется, что депутаты выразили возмущение в связи с варварскими методами, к которым прибегает Киев, чтобы запугать жителей приграничных с РФ территорий. Так, власти назвали цинизмом и бессмысленным террористическим актом удар, нанесенный 21 января по Донецку. В связи с этим в ГД призывают к налаживанию конструктивного диалога и взаимодействию со всеми, кто заинтересован в противодействии террористическим угрозам.

"Атака продемонстрировала преступную сущность киевского режима, распространяющего идеологию ненависти и нетерпимости и прославляющего бандеровский культ смерти", – заключили депутаты.

21 января рынок в донецком микрорайоне Текстильщик подвергся обстрелу со стороны Киева. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР.

Власти республики объявили 22 января днем траура по жертвам атаки. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела найти всех причастных к преступлению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал чудовищным актом терроризма удар ВСУ по торговым рядам в Донецке. Он объяснил, что Киев использовал неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей.



Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку