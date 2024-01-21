Генсек ООН осудил украинский удар по рынку Донецка

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удар украинской стороны по Донецку, жертвами которого стали два десятка человек. Об этом пишет ТАСС.

"Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка", – говорится в сообщении.

В комментарии официального представителя генсека ООН в связи с обстрелом ВСУ также говорится, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права.

21 января армия Украины обстреляла рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

За воскресенье в республике погибли 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.

Глава ДНР указал, что ВСУ осуществили 27 обстрелов и выпустили 82 боеприпаса. Власти республики объявили 22 января днем траура по жертвам атаки.