Тринадцать человек погибли при ударе ВСУ по рынку в Донецке

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Вооруженные силы Украины обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. В результате атаки погибли 13 человек, еще 10 получили ранения, сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Рынок подвергся атаке в воскресенье, когда там наиболее многолюдно", – отметил он.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Информация о погибших и пострадавших уточняется, также ведется поиск фрагментов вооружения.

Ранее беспилотник ВСУ попал в реанимобиль в поселке Гольмовском Никитинского района Горловки в ДНР. В результате происшествия два человека погибли, а именно фельдшер и сотрудник энергопоставляющей организации. Кроме того, еще трое медработников пострадали.

До этого мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ в ночь с 6 на 7 января три раза обстреляли город. По его словам, три человека получили ранения в результате обстрела больницы № 6 в Ленинском районе. У медучреждения зафиксированы повреждения кровли и остекления.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк