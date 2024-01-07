Один человек пострадал при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Один человек получил ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

По его словам, удар пришелся по Куйбышевскому району Донецка. Кулемзин указал, что из-за обстрела на улице Шахтерской славы повреждены фасады домов, остекление и газопровод. Кроме того, травмы получил один из местных жителей, добавил он.

Как указано в официальном телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК, ранения получила женщина 1957 года рождения.

Ранее Кулемзин заявлял, что ВСУ с 21:00 6 января до 09:00 7 января три раза обстреляли Донецк. С его слов, три человека получили ранения в результате обстрела больницы № 6, расположенной на улице Клинической в Ленинском районе города. Также у здания медучреждения повреждены кровля и остекление, кроме того, пострадали теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль.

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