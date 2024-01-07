ВСУ трижды обстреляли Донецк

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 21:00 6 января до 09:00 7 января три раза обстреляли Донецк. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале, ссылаясь на данные СЦКК ДНР.

С его слов, были атакованы Буденновский, Куйбышевский, Ленинский и Петровский районы города. По ним украинская армия выпустила два снаряда калибром 155 миллиметров кассетного типа и четыре ракеты из РСЗО, а также сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника, говорится в сообщении.

Он добавил, что три человека получили ранения в результате обстрела больницы № 6, расположенной на улице Клинической в Ленинском районе Донецка. По его словам, у здания медучреждения повреждены кровля и остекление, кроме того, пострадали теплотрасса, газопровод, трансформаторная подстанция и автомобиль. В частных домах на Клинической улице также повреждены кровля и окна, указал Кулемзин.

В заключение мэр указал, что в Буденновском районе на улице Светлого Пути повреждения получили трактор, грузовик, ворота и остекление на территории ООО "Спецтехника".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска наносят удары только по военным объектам на Украине, в отличие от Киева, который обстреливает мирных граждан в Белгороде и Донецке. Он считает, что в этом конфликте нельзя терять человечность, необходимо оставаться людьми.

Он добавил, что Россия никогда не простит себе, если сможет победить на какой-либо дистанции при помощи ковровых бомбардировок или обстрелов мирного населения.

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк