Фото: Министерство обороны РФ

Владимир Путин чрезвычайно укрепил российскую армию, в связи с чем РФ может победить Украину уже в этом году. С таким заявлением выступил экс-глава Генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI.

По его словам, с точки зрения военной мощи Россия на сегодняшний день находится на подъеме. Разрыв между российскими и украинскими войсками не перестает увеличиваться, добавил он.

Украина, в свою очередь, столкнулась с невозможностью восполнить технические и человеческие ресурсы, считает Паломеро. Кроме того, в наиболее важный момент Киев теряет эффективную поддержку со стороны Запада.

Ранее СМИ сообщали о том, что украинские войска понесли тяжелые потери в результате действий Вооруженных сил России, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе. На фоне таких потерь генералы ВСУ настаивают на полумиллионной мобилизации населения.

До этого издание Sky News заявило, что Россия в предстоящем году может перейти в наступление, взяв Одессу и все черноморское побережье Украины.

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