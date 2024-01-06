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Американский политический истеблишмент стал понимать, что для достижения мира на Украине придется пойти на раздел территорий. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

"Что действительно является новостью, так это то, что американские политики начинают понимать, что одним из важнейших компонентов любого прекращения огня или мирного соглашения является разделение Украины, позволяющее Путину сохранить подконтрольную часть территорий", – отметили авторы материала.

По их мнению, Вашингтон может пойти против украинского главы Владимира Зеленского. Опрошенные изданием эксперты отметили, что такой сценарий имеет место быть при предполагаемом возвращении Дональда Трампа на пост президента США.

Ранее стало известно, что Владимир Путин готов к переговорам по конфликту на Украине, но лишь для того чтобы достичь цели спецоперации.

Как уточнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщения о подаче российским лидером сигналов, которые информируют о готовности к переговорам для прекращения огня на Украине, "в своей концепции неверны".

До этого первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в мире поменялось восприятие кризиса на Украине, его первопричин и перспектив решения. По словам дипломата, все очевиднее в мире становится неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса на Украине, а также его двуличие, цинизм и избирательная слепота.

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