Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска понесли тяжелые потери в результате действий Вооруженных сил России. Об этом сообщает издание Asia Times.

"ВСУ понесли большие потери, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе", – отметили авторы материала.

Как они подчеркнули, на фоне таких потерь генералы ВСУ настаивают на полумиллионной мобилизации населения.

Ранее в СМИ заявили, что властям Украины не следует отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.

Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, расположенный возле Донецка. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, заявив, что украинская армия отошла из западных окраин города.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения