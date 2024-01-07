Войска РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие группировки войск "Восток" сорвали восемь попыток ротации украинских подразделений на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

По его словам, украинская армия потеряла на данном направлении более 90 солдат убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили склад боеприпасов противника, пункт управления беспилотниками и 16 долговременных огневых точек ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчет гаубицы Д-30 российских войск с первого выстрела уничтожил замаскированный блиндаж на купянском направлении, в котором находился командный пункт ВСУ.

До этого российские артиллеристы поразили более 100 объектов украинской армии на краснолиманском направлении. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица 2с3 "Акация" и гаубица Д-30.

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