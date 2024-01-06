Снайпер ВС РФ рассказал о блокировке пехоты ВСУ на артемовском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Снайперы спецназа Южной группировки российских войск создали свою систему блокировки путей пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на снайпера с позывным Леший.

По его словам, одна из основных задач снайпера – не дать солдатам противника свободно передвигаться и выполнять свои задачи. Также есть места, где ПТРК и артиллеристы не могут ликвидировать врага из-за рельефа местности.

"После того как отработал по противнику, пытаешься найти новую точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдет", – объяснил Леший.

Он подчеркнул, что снайперы заранее пытаются думать, как противник, ищут "лазейки". Военный уточнил, что снайперы работают в основном ночью с использованием тепловизоров. Это позволяет увидеть украинских солдат даже через преграды.

Леший подчеркнул, что на расстоянии до двух километров он не даст противнику шансов на передвижение и выполнение задач.

Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов ивановских десантников ликвидировали пехоту ВСУ в укрытиях на артемовском направлении.

По данным СМИ, украинская армия каждый день теряет около 800 бойцов. Это означает, что для замены убитых и раненых ежемесячно необходимо набирать более 20 тысяч солдат.

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