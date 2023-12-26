Пехоту ВСУ уничтожили дронами десантников на артемовском направлении – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчеты FPV-дронов ивановских десантников ликвидировали пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрытиях на артемовском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил личный состав ВСУ в укрытии. Повторным ударом другого FPV-дрона было также уничтожено несколько украинских военных", – уточнили в ведомстве.

В сообщении указано, что те боевики, которые уцелели, выбежали из блиндажа и попытались укрыться у разбитой украинской техники вдоль дороги на Часов Яр. Однако они были уничтожены еще двумя FPV-дронами у подбитых украинских танков, их ликвидировали операторы FPV-дронов ВДВ.

В Минобороны отметили, что подразделения беспилотников российских десантников из состава Южной группировки войск каждый день уничтожают живую силу ВСУ в укрытиях ударными беспилотниками на артемовском направлении.

Всего украинская сторона потеряла до двух отделений пехоты ВСУ. Расчет ударных беспилотников "крылатой пехоты" оперативно сменил свою стартовую позицию после выполнения боевой задачи, чтобы избежать ответного поражения противником.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подразделения ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, который расположен возле Донецка. По его словам, освобождение города позволит эффективнее защищать столицу ДНР от огня ВСУ.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВС РФ за сутки 24 декабря на донецком направлении сбили 10 беспилотников ВСУ в районах Горловки, Марьинки и Победы.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения