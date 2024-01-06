Фото: Министерство обороны РФ

Расчет гаубицы Д-30 российских войск с первого выстрела уничтожил замаскированный блиндаж на купянском направлении, в котором находился командный пункт ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве сообщили, что подразделения БПЛА оперативно передают координаты выявленных целей на пункт управления артиллерией. Это позволяет значительно повысить эффективность стрельбы.

Командир расчета с позывным Мечта добавил, что в данный момент подразделение работает по опорным пунктам и живой силе ВСУ.

"Также поражаем технику противника, проводим контрбатарейную борьбу. Цели разные, их хватает. Работы у нас достаточно", – сообщил он.

Ранее киевский военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что Вооруженные силы России нанесли удар по месту разработки новейших ракет для украинской армии. Он добавил, что значительные потери ВПК Украины стали возможными из-за разведывательных мероприятий российской стороны.

До этого отставной генерал Украины Сергей Кривонос сообщил, что российские войска проводят мощные бои в Донбассе, распыляя силы украинской армии. По словам Кривоноса, если ВС РФ будут двигаться в сторону Черниговской области, то у ВСУ появится еще одна головная боль.

Минобороны РФ показало кадры боевой работы гаубиц Д-30