Фото: ТАСС/ZUMA/Staff Sgt. Oscar Gollaz

Вооруженные силы России за неделю уничтожили три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха" Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ.

Также ликвидированы пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-200, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США.

Воздушно-космические силы России и средства ПВО сбили истребитель Су-27, вертолет Ми-8, 8 ракет Storm Shadow, 14 ракет "Точка-У", 3 ракеты С-200, переделанные для удара по наземным целям.

Ранее в СМИ заявили, что властям Украины не следует отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.

Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, расположенный возле Донецка. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, заявив, что украинская армия отошла из западных окраин города.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения