Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России проводят мощные бои в Донбассе, распыляя силы украинской армии. Об этом отставной генерал Украины Сергей Кривонос сообщил в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей".

"Много направлений, где ведутся мощные бои. Купянское, лиманское, бахмутское, марьинское – все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы", – уточнил он.

По словам Кривоноса, если ВС РФ будут двигаться в сторону Черниговской области, то у ВСУ появится еще одна головная боль. На этом фоне отставной генерал призвал ускорить мобилизацию на Украине и улучшить уровень подготовки бойцов, чтобы попытаться избежать катастрофы на передовой.

25 января ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, который находится недалеко от Донецка. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ были вынуждены существенно отодвинуть свою артиллерию после взятия города.

Между тем стало известно, что российские силы за неделю уничтожили три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха" украинской армии. В свою очередь, Воздушно-космические силы России и средства ПВО сбили истребитель Су-27, вертолет Ми-8, 8 ракет Storm Shadow, 14 ракет "Точка-У", 3 ракеты С-200, переделанные для удара по наземным целям.

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