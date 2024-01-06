Артиллеристы РФ поразили более 100 объектов ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские артиллеристы поразили более 100 объектов украинской армии на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки войск "Центр" Леонида Шарова.

Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили до 90 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица 2с3 "Акация" и гаубица Д-30.

Помимо этого, в районе Серебрянского лесничества на торском участке ВС РФ отразили две атаки украинских штурмовых групп. Огнем стрелкового оружия при поддержке артиллерии противник был уничтожен, отметил Шаров.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю уничтожили три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха" Вооруженных сил Украины.

До этого российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников возле Кременной в ЛНР. Кроме того, в течение суток бойцы РФ на краснолиманском направлении нанесли поражение скоплениям двух бригад ВСУ.

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