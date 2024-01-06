Средства ПВО за сутки перехватили четыре авиационные управляемые ракеты ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны смогли перехватить четыре авиационные управляемые ракеты и реактивный снаряд HIMARS за прошедшие сутки. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Как уточнило ведомство, также ВС РФ ликвидировали 29 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Мирное Запорожской области, Кардашинка и Каиры Херсонской области.

До этого бывший полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что российские военные нанесли удары по ПВО и инфраструктуре украинской стороны. По его словам, ключевыми объектами, кроме установок противовоздушной обороны Киева, стали инфраструктурные сооружения и военные базы ВСУ.

25 января ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, который находится недалеко от Донецка. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ были вынуждены существенно отодвинуть свою артиллерию после взятия города.

Между тем стало известно, что российские силы за неделю уничтожили три пусковые установки систем залпового огня HIMARS и "Ольха" украинской армии. В свою очередь, Воздушно-космические силы России и средства ПВО сбили истребитель Су-27, вертолет Ми-8, 8 ракет Storm Shadow, 14 ракет "Точка-У", 3 ракеты С-200, переделанные для удара по наземным целям.

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