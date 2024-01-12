Два человека погибли из-за удара дрона по реанимобилю в ДНР

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в реанимобиль в поселке Гольмовском Никитинского района Горловки в ДНР. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на мэра города Ивана Приходько.

В результате происшествия два человека погибли, а именно фельдшер и сотрудник энергопоставляющей организации. Кроме того, еще трое медработников пострадали.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ в ночь с 6 на 7 января три раза обстреляли город. По его словам, три человека получили ранения в результате обстрела больницы № 6 в Ленинском районе. У медучреждения зафиксированы повреждения кровли и остекления.



Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк