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Для пресечения ударов по Донбассу необходимо отодвинуть украинские войска на должное расстояние. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Только отодвигать противника на должное расстояние. Но не только от столицы, это было бы не совсем правильно, не совсем корректно", – цитирует его РИА Новости.

По мнению главы региона, ВСУ следует отодвигать и от других населенных пунктов. Это позволит войскам противника не доставать до них физически.

Более того, Пушилин заявил, что отодвигать украинские войска нужно с учетом оружия, которое они в дальнейшем получат от союзников. Работа, по его словам, предстоит колоссальная.

Ранее глава ДНР назвал Одессу и Николаев русскими городами, упомянув исторические факты, подтверждающие это. Подобные аспекты, по словам Пушилина, говорят о необходимости освобождения городов российской стороной.

