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Одесса и Николаев являются русскими городами, и они должны быть освобождены. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский", – приводит РИА Новости слова главы ДНР.

Он также напомнил, что территория Николаева была отбита у Крымского ханства в ходе русско-турецких войн.

Тем не менее в силу различных обстоятельств и, предположительно, ошибок советского руководства, эти города больше не принадлежат РФ, заявил Пушилин.

"Если были раньше совершены ошибки, если мы это признаем, если мы это видим, тогда эти города должны быть освобождены, это мое глубокое убеждение", – заключил он.

Ранее Денис Пушилин заявлял, что российский войска наносят удары только по военным объектам на Украине, в отличие от Киева, который обстреливает мирных граждан в Белгороде и Донецке.

По его словам, в данном конфликте нельзя терять человечность, необходимо оставаться людьми. Глава ДНР подчеркнул, что российская сторона никогда не простит себе, если сможет победить на какой-либо дистанции при помощи ковровых бомбардировок или обстрелов мирного населения.