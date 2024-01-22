Песков назвал чудовищным актом терроризма удар ВСУ по Донецку 21 января

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чудовищным актом терроризма удар Вооруженных сил Украины по торговым рядам в Донецке.

Он объяснил такое обвинение тем, что Киев использовал неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей. Песков отметил, что СВО будет продолжаться, чтобы защитить людей от этой опасности.

По словам представителя Кремля, киевский режим продолжает демонстрировать свое звериное лицо, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры и по гражданскому населению. Песков подчеркнул, что Минобороны РФ принимает необходимые меры для защиты от подобного рода терактов.

Он также рассказал, что Владимир Путин получил все доклады об ударе ВСУ по Донецку 21 января, а также дал необходимые поручения. Местные власти принимают необходимые меры, поэтому специального заявления Кремля на данный счет не планируется.

21 января рынок в донецком микрорайоне Текстильщик подвергся обстрелу со стороны Киева. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Жертвами агрессии стали 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.

Власти республики объявили 22 января днем траура по жертвам атаки.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку