Глава СК РФ поручил установить всех причастных к обстрелу рынка в Донецке

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела из-за обстрела рынка в Донецке найти всех причастных к преступлению. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

"Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка", – говорится в сообщении.

21 января рынок в донецком микрорайоне Текстильщик подвергся обстрелу со стороны Киева. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Жертвами агрессии стали 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.

Глава ДНР добавил, что украинская армия осуществила 27 обстрелов и выпустила 82 боеприпаса. Власти республики объявили 22 января днем траура по жертвам атаки.

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