Россия надеется, что суд ООН в Гааге отклонит иск Киева – посол РФ

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Россия рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит иск Украины, который был подан в феврале прошлого года по Конвенции о геноциде. Об этом сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, представляющий российские интересы в суде.

Он рассказал, что российская сторона направила шесть возражений против наличия у суда юрисдикции по данному делу, а также по поводу того, что иск Украины является неприемлемым. Каждый документ, по словам Кузьмина, нацелен на то, чтобы доказать необходимость прекращения разбирательства на начальных этапах.

"Рассчитываем, что суд воспримет наши доводы и снимет абсурдный украинский иск с рассмотрения", – отметил он.

Кроме того, российский посол назвал не имеющее прецедентов "лавинообразное" вступление в судебный процесс "западных покровителей" Украины, которые пытаются политически надавить на суд.

"Безусловно, использование ими этого процессуального права является откровенным злоупотреблением", – добавил Кузьмин.

Он также выразил надежду на то, что суд до конца 2023 года или в начале 2024 года вынесет решение о необходимости рассмотрения иска Украины против России о нарушении конвенции о геноциде в связи со спецоперацией. Как утверждает посол РФ, если иск к рассмотрению по существу одобрят, то в этот вопрос включат и совершение геноцида Украиной в Донбассе.

18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушание по иску Киева от февраля 2022 года против Москвы о нарушении конвенции о геноциде в связи с проводимой спецоперацией. Слушания состоятся 18–27 сентября. Заседания посвятят предварительным возражениям, выдвинутым российской стороной, которая выступит 18 сентября.

На следующий день, 19 сентября, слово будет дано Украине, а 20 сентября – другим государствам, которым суд разрешил участвовать в иске: Германия, Финляндия, Швеция, Австралия, Канада, Чехия и другие.

Комментируя ситуацию, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уточнил, что Москва может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН. Он добавил, что РФ придется прийти к этому, если суд пойдет на поводу у Киева и примет политизированное решение.