РФ может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН

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Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН, который начинает слушания по иску Украины против России, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем телеграм-канале.

По его мнению, Москве придется прийти к этому, если суд пойдет на поводу у Киева и примет политизированное решение.

"Нет сомнений, что решение будет максимально политизированным. Если Международный суд ООН все-таки пойдет на поводу у Киева и коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств к некогда авторитетному органу правосудия", – сказал он.

По его словам, выход из-под юрисдикции Международного суда ООН – непростая юридическая задача, поскольку это один из основных органов ООН, а Статут Международного суда – неотъемлемая часть Устава ООН.

Косачев добавил, что налицо постепенный развал всех органов ООН, о чем он искренне сожалеет.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН в Гааге 18 сентября приступит к началу слушаний по иску Украины от февраля прошлого года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с проводимой спецоперацией.

Судебные слушания пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18–27 сентября. Данный блок заседаний будет посвящен предварительным возражениям, выдвинутым российской стороной, которая выступит 18 сентября.

Во вторник, 19 сентября, слово будет предоставлено Украине, а в среду, 20 сентября, будут заслушаны другие государства, которым суд разрешил участвовать в иске: Германия, Финляндия, Швеция, Австралия, Канада, Чехия и прочие.