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Международный суд ООН в Гааге в понедельник, 18 сентября, приступит к началу слушаний по иску Украины от февраля прошлого года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с проводимой спецоперацией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Судебные слушания пройдут в Международном суде ООН в Гааге 18–27 сентября. Данный блок заседаний будет посвящен предварительным возражениям, выдвинутым российской стороной, которая выступит 18 сентября.

Во вторник, 19 сентября, слово будет предоставлено Украине, а в среду, 20 сентября, будут заслушаны другие государства, которым суд разрешил участвовать в иске: Германия, Финляндия, Швеция, Австралия, Канада, Чехия и прочие.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Международный суд ООН может вынести решение по делу "Украина против России" в январе 2024 года. Говоря о проходивших слушаниях в Гааге, Захарова отметила, что украинская сторона устроила "показательный балаган" с угрозами и оскорблениями.

До этого Киев потребовал суд ООН признать Москву виновной в якобы нарушениях конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Под финансированием терроризма украинские власти понимают финансирование Россией ДНР и ЛНР. Что касается дискриминации, то на Украине утверждают, что ей подвергаются живущие в Крыму татары и украинцы.

Представители же России, выступая 14 июня, попросили суд отклонить требования Украины по делу. В Москве считают, что Киев решил злоупотребить конвенциями, преследуя собственные политические цели.