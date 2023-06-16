МИД РФ назвал предполагаемую дату решения суда ООН по иску Украины против России

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Международный суд ООН может вынести решение по делу "Украина против России" в январе 2024 года. Это следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства.

"14 июня российская делегация выступила с заключительным словом в рамках второго раунда устных слушаний по иску Украины к России. <...> Вынесение судом решения по делу ожидается 29 января 2024 года", – сказала дипломат.

Говоря о проходивших в последние дни слушаниях в Гааге, Захарова отметила, что украинская сторона устроила "показательный балаган" с угрозами и оскорблениями.

"Представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений о том, что Москва пытается "террористическими методами уничтожить украинскую идентичность", – пояснила она.

Ранее 8 июня Киев потребовал суд ООН признать Москву виновной в якобы нарушениях конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Под финансированием терроризма украинские власти понимают финансирование Россией ДНР и ЛНР. Что касается дискриминации, то на Украине утверждают, что ей подвергаются живущие в Крыму татары и украинцы.

Представители же России, выступая 14 июня, попросили суд отклонить требования Украины по делу. В Москве считают, что Киев решил злоупотребить конвенциями, преследуя собственные политические цели.

