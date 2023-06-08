Россия назвала иск Украины по Донбассу и Крыму в суд ООН противоречащим здравому смыслу

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Иск Украины к РФ в Международном суде ООН от 2017 года по Донбассу и Крыму противоречит здравому смыслу, заявил на слушаниях представитель РФ Александр Шульгин.

"Иск Украины не просто неприемлем, а основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу, основывается либо на ложных фактических данных, либо вовсе противоречит украинской позиции", – приводит ТАСС слова Шульгина.

Поэтому, по словам представителя РФ, иск Украины необходимо отклонить.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года. По мнению Киева, действия Россия в Донбассе нарушают Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, политика Москвы в Крыму противоречит Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, выразили уверенность украинские власти.

Ранее стало известно, что суд ООН огласит решение по украинскому иску в начале 2024 года. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла о гарантиях соблюдения прав человека на территории страны и в Крыму. В то же время в Москве указывали на обстрелы мирных городов Донбасса, которые ведут войска Украины и подконтрольные Киеву националистические батальоны с 2014 года.

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