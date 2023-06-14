РФ попросила суд ООН отклонить требования Украины по двум искам

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Россия просит Международный суд ООН отклонить требования Украины по искам о якобы нарушениях конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя РФ Александра Шульгина.

"Российская Федерация с уважением просит суд отклонить все требования Украины. <...> (Украинская сторона. – Прим. ред.) решила злоупотребить данными конвенциями, преследуя собственные политические цели", – сказал дипломат, выступая на судебном слушании.

Отмечается, что 8 июня Киев потребовал суд ООН признать Москву виновной в нарушении указанных конвенций. Под финансированием терроризма украинские власти понимают финансирование Россией ДНР и ЛНР. Что касается дискриминации, то в Киеве утверждают, что ей подвергаются живущие в Крыму татары и украинцы.

Ранее стало известно, что Международный суд ООН может вынести решение по иску Украины против РФ в январе 2024 года. Текущие слушания по иску, поданному еще в 2017 года, проходят с 6 июня и завершатся в среду, 14 июня.

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