В МИД РФ заявили о разочаровании решением суда ООН по иску Украины о геноциде

Фото: AP Photo/Peter Dejong

Москва разочарована решением Международного суда ООН по допуску третьих государств в дело по иску Украины против РФ, поскольку эти страны занимают проукраинскую позицию. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, третьи стороны хотят надавить на суд под предлогом интерпретации положений Конвенции о геноциде, чтобы высший орган принял необоснованное решение в пользу Киева. Однако выдвигаемые Украиной обвинения являются абсурдными, отметил МИД РФ.

"Российская Федерация рассматривает подобное лавинообразное вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами", – добавляется в заявлении.

До этого представитель РФ Александр Шульгин заявил, что иск Украины к РФ в Международном суде ООН от 2017 года по Донбассу и Крыму противоречит здравому смыслу. Он призвал отклонить иск.

Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года. По мнению Киева, действия России в Донбассе нарушают Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. Кроме того, политика Москвы в Крыму противоречит Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, выразили уверенность украинские власти.

ООН обсуждает с Москвой приостановку участия РФ в зерновой сделке