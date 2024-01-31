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Международный суд ООН счел беспочвенными большинство претензий Украины к РФ по иску о возможном нарушении конвенции по борьбе с финансированием терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя суда Джоан Донохью.

По ее словам, РФ не выполнила свои "обязательства по проведению расследований" в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине. При этом суд признал, что Россия не нарушила другие пункты конвенции из списка Украины.

До этого комитет Госдумы по международным делам направил в нижнюю палату парламента проект постановления об обращении ГД к ООН в связи с атаками украинской армии против мирного населения России. Депутаты выразили возмущение в связи с варварскими методами, к которым прибегает Киев, чтобы запугать жителей приграничных с РФ территорий.

