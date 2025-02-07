Временные ограничения введены на работу аэропорта в Мурманске

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Мурманска для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения действуют с 18:38. В настоящее время аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – подчеркнул Кореняко.

Ранее, 5 февраля, временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Волгограда. Их сняли 6 февраля в 05:30 по московскому времени.

До этого аналогичные меры вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Позже ограничения также были сняты.