05 февраля, 22:20Транспорт
Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В сообщении уточнили, что ограничения на работу были введены в 21:38 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – подчеркнул Кореняко.
Ранее ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов временно вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Позже ограничения были сняты. Данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов самолетов.
До этого аналогичные меры вводились в аэропортах Саратова, Астрахани, Казани и Нижнекамска.