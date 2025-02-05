Временные ограничения введены на работу аэропорта Волгограда

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В сообщении уточнили, что ограничения на работу были введены в 21:38 для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – подчеркнул Кореняко.

Ранее ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов временно вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Позже ограничения были сняты. Данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов самолетов.

До этого аналогичные меры вводились в аэропортах Саратова, Астрахани, Казани и Нижнекамска.