Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 10:25

Транспорт

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения на прием и отправку самолетов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Это произошло в 10:10 по московскому времени. Данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов временно вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы в 07:44 по московскому времени.

До этого аналогичные меры вводились в аэропортах Саратова, Астрахани, Казани и Нижнекамска. Спустя время их сняли в воздушных гаванях Саратова, Астрахани, Казани и Нижнекамска.

Читайте также


транспортрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика