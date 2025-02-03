Ограничения на полеты сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

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Ограничения на прием и отправку самолетов сняты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Это произошло в 10:10 по московскому времени. Данные меры принимались для обеспечения безопасности полетов самолетов.

Ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов временно вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы в 07:44 по московскому времени.

До этого аналогичные меры вводились в аэропортах Саратова, Астрахани, Казани и Нижнекамска. Спустя время их сняли в воздушных гаванях Саратова, Астрахани, Казани и Нижнекамска.

