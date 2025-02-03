03 февраля, 08:17Транспорт
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ульяновска
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ограничения на прием и отправку самолетов сняты в аэропорту Ульяновска. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Это произошло в 08:00 по московскому времени. По словам Кореняко, такие меры принимались для обеспечения безопасности полетов самолетов.
Временные ограничения в аэропорту Ульяновска вводились 3 февраля в 04:30 по московскому времени. Аналогичные меры были введены в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска и Саратова.
Спустя время ограничения на прием и вылет воздушных судов сняли в аэропорту Саратова, Астрахани, Казани и Нижнекамска. В период их действия на запасной аэродром был перенаправлен лишь один самолет, летевший в Казань.