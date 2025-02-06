Временные ограничения в аэропорту Волгограда сняты

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Временные ограничения на работу аэропорта Волгограда (Гумрак) были сняты 6 февраля в 05:30 по московскому времени. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – указано в сообщении.

Он отметил, что за время действия временных ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет, который совершал рейс в Волгоград.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Волгограда вечером 5 февраля. Кореняко уточнял, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее аналогичные меры временно вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Позже ограничения были сняты.