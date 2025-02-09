Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

Временные ограничения, которые вводились на прием и выпуск самолетов в аэропорту Пулково, сняты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения действовали с 06:55 до 08:15 по московскому времени, уточнил он. Причиной для их введения стала необходимость в обеспечении безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранним утром, около 07:00, система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон над Ленинградской областью.

Утром 9 февраля временные ограничения вводились в аэропорту Волгограда. Их сняли в 07:01 по московскому времени. В период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Волгоград.

