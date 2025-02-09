09 февраля, 08:40Происшествия
Силы ПВО сбили украинский дрон над Ленинградской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон над Ленинградской областью, следует из сообщения министерства обороны России.
Беспилотник сбили около 07:00, утверждает ведомство.
Ранее многоквартирные дома были повреждены в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов.
После этого в Первомайском районе ввели режим ЧС. Администрация организовала поквартирный обход, создан оперштаб по приему заявлений от граждан и ведется работа комиссии по оценке материального ущерба.