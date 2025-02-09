Силы ПВО сбили украинский дрон над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны ликвидировала украинский дрон над Ленинградской областью, следует из сообщения министерства обороны России.

Беспилотник сбили около 07:00, утверждает ведомство.

Ранее многоквартирные дома были повреждены в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских дронов.

После этого в Первомайском районе ввели режим ЧС. Администрация организовала поквартирный обход, создан оперштаб по приему заявлений от граждан и ведется работа комиссии по оценке материального ущерба.