07 февраля, 19:49Транспорт
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на прием и отправку самолетов
Фото: 123RF/dushlik
В аэропорту Мурманска отменили ограничения на прием и отправку самолетов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Работа воздушной гавани была возобновлена в обычном режиме в 19:05 по Москве, уточнил он в телеграм-канале.
Об ограничениях в аэропорту Мурманска стало известно в пятницу, 7 февраля. Они действовали с 18:38. Воздушная гавань временно прекратила принимать и отправлять самолеты. Меры принимались в целях безопасности, объяснил Кореняко.
До этого аналогичные меры вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.
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