В аэропорту Мурманска сняли ограничения на прием и отправку самолетов

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В аэропорту Мурманска отменили ограничения на прием и отправку самолетов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Работа воздушной гавани была возобновлена в обычном режиме в 19:05 по Москве, уточнил он в телеграм-канале.

Об ограничениях в аэропорту Мурманска стало известно в пятницу, 7 февраля. Они действовали с 18:38. Воздушная гавань временно прекратила принимать и отправлять самолеты. Меры принимались в целях безопасности, объяснил Кореняко.

До этого аналогичные меры вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

