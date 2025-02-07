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07 февраля, 19:49

Транспорт

В аэропорту Мурманска сняли ограничения на прием и отправку самолетов

Фото: 123RF/dushlik

В аэропорту Мурманска отменили ограничения на прием и отправку самолетов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Работа воздушной гавани была возобновлена в обычном режиме в 19:05 по Москве, уточнил он в телеграм-канале.

Об ограничениях в аэропорту Мурманска стало известно в пятницу, 7 февраля. Они действовали с 18:38. Воздушная гавань временно прекратила принимать и отправлять самолеты. Меры принимались в целях безопасности, объяснил Кореняко.

До этого аналогичные меры вводились в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы.

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