Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда сняты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Временные ограничения, вводившиеся в аэропорту Волгограда для обеспечения безопасности полетов, были сняты в 7:01 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

"В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 7:01 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов" – написал он.

Кореняко добавил, что в период действия временных ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Волгоград.

Этой ночью временные ограничения были введены на работу аэропорта Волгограда. В Росавиации подчеркнули, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Кроме того, аналогичные меры были введены в аэропорту Нижнего Новгорода.