Ограничения отменены в аэропорту Нижнего Новгорода

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Ограничения, установленные ранее в нижегородском аэропорту Стригино, отменены, следует из сообщения представителя Росавиации Артема Кореняко в телеграм-канале.

Так, ограничения на прием и отправку самолетов действовали в период с 04:40 до 08:46 по Москве, уточнил он.

Ранее аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и отправку рейсов после временных ограничений. Они вводились с 06:55 до 08:15 по московскому времени в целях обеспечения безопасности полетов.

