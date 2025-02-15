Ограничения на полеты введены в аэропортах семи городов РФ

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В данный момент экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Вечером 13 февраля аналогичные временные ограничения на прием и вылет самолетов вводились в аэропорту Сочи. Спустя некоторое время ограничения сняли, в период их действия на запасных аэродромах сели девять самолетов, которые выполняли рейсы в Сочи.

Кроме того, 14 февраля самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Перми. В связи с этим аэропорт был временно закрыт для приема и отправления самолетов, однако позже он возобновил работу.