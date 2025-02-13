Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи

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Временные ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Сочи с 18:31 по московскому времени. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения в работе авиагавани введены для обеспечения безопасности полетов, добавил он. Пилоты, авиадиспетчеры и сотрудники аэропорта делают все возможное для этого.

Между тем утром 11 февраля по той же причине свою деятельность приостановил аэропорт в Кирове. Аналогичные ограничения вводились в авиагаванях Казани, Саратова и Ульяновска.

Позже все аэропорты возобновили работу в штатном режиме. В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань.