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В аэропорту Кирова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Авиагавань возобновила работу в штатном режиме в 09:30 по московскому времени, уточнил он.

Аэропорт приостанавливал свою деятельность утром 11 февраля в связи с обеспечением безопасности полетов. Аналогичные ограничения вводились в авиагаванях Казани, Саратова и Ульяновска. Позже последние три аэропорта возобновили свою работу.

В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань.