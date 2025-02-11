Ограничения сняты в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска

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Временные ограничения на работу сняты в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

"В период действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один самолет, выполнявший рейс в Казань", – уточнил Кореняко.

Утром 11 февраля были введены временные ограничения на работу в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Как подчеркивал Кореняко, меры связаны с обеспечением безопасности полетов.

До этого аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге возобновил прием и отправку рейсов после временных ограничений. Они вводились 9 февраля с 06:55 до 08:15 по московскому времени.