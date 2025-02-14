Аэропорт в Перми возобновил работу в штатном режиме

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Аэропорт Перми возобновил работу. Полеты осуществляются в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале авиагавани.

В пермском аэропорту Большое Савино самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). В связи с этим воздушную гавань временно закрыли для приема и отправления самолетов. На фоне данного решения два рейса, которые должны были вылететь в Екатеринбург и Ижевск, были отправлены на запасные аэродромы.

Ранее самолет Ан-24РВ авиакомпании "ЮТэйр" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Это произошло после посадки и пробега.

На воздушном судне, которое совершало рейс из авиагавани Сабетта, находились 23 человека, включая четырех членов экипажа. В результате выкатывания никто не пострадал.

До этого Росавиация инициировала расследование причины отказа двигателя Airbus A321 "Уральских авиалиний". Самолет выполнял рейс из египетского Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, на его борту были 236 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал, пассажиры вылетели на резервном судне.

