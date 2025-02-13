Ограничения в аэропорту Сочи на прием и выпуск самолетов сняты

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Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи сняты в 20:07 по московскому времени, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, в период действия ограничений, введенных для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, на запасных аэродромах сели девять самолетов, которые выполняли рейсы в Сочи.

Ограничения в аэропорту Сочи ввели 13 февраля в 18:31. Для обеспечения безопасности полетов экипажи, авиадиспетчеры и сотрудники воздушной гавани делали все возможное.

До этого по той же причине аэропорт в Кирове временно не принимал и не отправлял самолеты. Аналогичные меры вводились в авиагаванях Казани, Саратова и Ульяновска.

Спустя время все воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.