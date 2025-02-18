T24: аэропорт Турции приостановил рейсы из-за НЛО

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В аэропорту турецкого города Газиантеп ввели ограничения на прием и вылет воздушных судов из-за сообщений о светящемся неопознанном объекте. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на T24.

По информации журналистов, радары не смогли установить объект. Возможно, это был дрон, указали СМИ. Полеты могут возобновить после уточнения сведений.

Ранее сообщалось, что королевская канадская полиция обнаружила обломки НЛО, сбитого истребителем над озером Гурон на границе США и Канады. Исследование показало, что они не представляют угрозы национальной безопасности.

В конце 2023 года очевидцы заметили НЛО в небе над аэропортом Лос-Анджелеса, который пролетел мимо самолета с бывшим президентом США Джо Байденом на борту.

СМИ сообщали, что министерство обороны США не нашло никаких доказательств посещения Земли пришельцами. Ведомство опровергло утверждение, что власти США якобы долгое время разрабатывали и скрывали программу по обнаружению и исследованию НЛО.

